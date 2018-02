Pd: Renzi, per Pd mai un governo con M5S

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Farebbe un governo col M5s o con Fi? "E' un dibattito inutile. Continuare a inseguire ciò che dice Di Maio corre il rischio di farti venire il mal di testa: un giorno è per l'euro, un altro no... E' una discussione lunare. Ma noi con gli estremisti non andremo mai. E il programma di chi vuole uscire dall'Euro e cancellare il lavoro in nome dell'assistenzialismo, non può essere la nostra idea". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Porta a Porta.