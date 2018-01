Speranza, patto con Cav rompe c.sinistra

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Togliere l'articolo 18, fare la riforma della scuola contro insegnanti e studenti, mettere 8 volte la fiducia su una pessima legge elettorale. Questo, non altro, ha rotto il centrosinistra. È forse di centrosinistra candidare al Parlamento Casini, Lorenzin e Viceconte? A me sembra solo che si prepari il patto Renzi-Berlusconi". Lo dice il coordinatore di Mdp ed esponente di LeU Roberto Speranza, interpellato su Romano Prodi, secondo il quale LeU non è per l'unità del centrosinistra.