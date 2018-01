Serie A: Chievo-Juventus 0-2

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - La Juventus vince 2-0 in casa del Chievo e scavalca il Napoli in testa alla classifica. A Verona decidono i gol di Khedira e Higuain. Il Chievo resiste un'ora contro i bianconeri non sempre incisivi, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Bastien nel primo tempo. La Juve fa fatica, il Chievo è ordinato poi al 16' della ripresa l'episodio chiave, l'espulsione di Cacciatore (che invitato a uscire dal terreno di gioco dall'arbitro Maresca per due volte fa il gesto delle manette venendo espulso) che lascia i padroni di casa in nove a spiana la strada alla Juventus. Il vantaggio bella Juve arriva dopo cinque minuti con Khedira. Poi nel finale (43') il gol del 2-0 di Higuain che ritrova la rete dopo sette giornate di astinenza.