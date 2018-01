Gattinoni tr femminismo e femminilità

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Femminismo e femminilità, passato e futuro e un omaggio alle donne da Gattinoni che presenta questa sera la sua collezione Heritage nell'Aula Ottagona Ex Planetario delle Terme di Diocleziano. Il direttore creativo della storica maison, Guillermo Mariotto ha rivisitato l'archivio dell'atelier fondato da Fernanda Gattinoni e ora sotto tutela del Ministero dei Beni Culturali, rielaborando i capi iconici per un nuovo guardaroba no season e unisex, uno storytelling che profuma di Heritage. Risultato ottenuto selezionando 60 outfits su oltre mille abiti. Ma complice l'attualità il couturier ha pensato anche al coraggio delle donne di ribellarsi alla violenza, ha aderito a We Do It Together #wedoittogether, a Time's Up #timesup, e a Me Too #metoo, hashtag divenuto virale che invita le donne a rompere il silenzio. In passerella quattro Gessica Notaro, Gloria Guida 58 anni, Elisabetta Dessy 60 anni, Isabella Albonico, 83 anni.