A Milano la magia di Harry Potter

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Il mondo fantastico di Harry Potter arriva a Milano con 'Harry Potter: The Exhibition', alla Fabbrica del Vapore dal 12 maggio al 9 settembre. Per la prima volta giunge così in Italia l'esposizione itinerante sulle storie di maghi create dalla scrittrice J.K. Rowling e sulle loro trasposizioni cinematografiche, partita nel 2009 e visitata da 4 milioni di persone tra America, Oceania, Asia ed Europa.

L'annuncio della diciottesima tappa della mostra è stato dato ieri a Orlando in Florida da James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley, nei film) nel corso dell'evento annuale 'A Celebration of Harry Potter', al quale ha preso parte anche la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo.

Nell'allestimento di 1600 metri quadrati si susseguono scenari ispirati ai set dei film di Harry Potter con tanto di costumi, oggetti di scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche.