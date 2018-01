O'Riordan, ipotesi overdose farmaci

(ANSA) - NEW YORK 26 GEN - Dolores O'Riordan sarebbe morta per un'overdose. L'indiscrezione viene dal Santa Monica Observer secondo cui la polizia avrebbe trovato accanto al corpo della cantante dei Cranberries, morta lo scorso 15 gennaio a soli 46 anni, delle dosi di Fentanyl contraffatto.

Il Fentanyl è un potente antidolorifico oppiaceo, lo stesso responsabile della morte di Prince e forse di Tom Petty. Prima di sbilanciarsi le autorità attendono I risultati dell'esame tossicologico ma non si esclude che si sia trattato di un suicidio tramite overdose.