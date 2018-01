Di Maio, vedremo testa testa con Casini

(ANSA) - SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA), 26 GEN - "Il Pd oggi chiude le liste, vediamo: so che chiuderanno per Casini a Bologna, poi capiremo quale sarà il testa a testa. Io spero che non ci sarà proprio il testa a testa con un signore come Casini che si viene a candidare a Bologna dopo essere stato presidente della Commissione inchiesta sulle banche e aver fatto di tutto per non farla lavorare correttamente". Così il capo del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, dal bolognese dove ha visitato la cooperativa Conserve Italia, una delle principali realtà del mondo cooperativo emiliano-romagnolo.

"Di Maio prima di parlare di banche farebbe bene a studiare un po' i congiuntivi...", ha replicato dopo poco l'ex presidente della Camera.