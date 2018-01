Malore in liceo:ragazza tornata a scuola

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "La ragazza sta bene e oggi alle 8 è tornata regolarmente a scuola, accompagnata dai genitori che sono stati convocati dalla preside". Ad annunciarlo è Gildo De Angelis, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio in merito alla ragazza colpita ieri da un malore dopo aver ingerito alcol durante l'orario di didattica alternativa al liceo Russell, di Roma.

Domani intanto si svolgerà un'assemblea d'istituto di tre ore per discutere di quanto avvenuto ieri La decisione è stata presa dalla preside dell'istituto, Anna Maria Aglirà, che oggi ha evitato di incontrare giornalisti e reporter in attesa dell'assemblea di domani. Gildo De Angelis, direttore dell'Ufficio scolastico regionale sottolinea che "fino a quando non saprò esattamente cosa è successo, non potrò dire nulla. Sto aspettando la relazione della preside. Ma, ammesso che sia successo, potremmo contestare la mancata vigilanza al professore di turno che si concretizza nell'invio di un ispettore o in un richiamo scritto".