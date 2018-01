Serie A: Sampdoria-Roma 1-1

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - Sampdoria e Roma pareggiano 1-1 il recupero della terza giornata di Serie A. Nel primo tempo Roma più vivace senza però concretizzare: Viviano è costretto ad un paio di deviazioni decisive. Manolas sfiora il gol di testa al 39' e Defrel calcia alto al 41'. Sul finire del primo tempo la Samp va in vantaggio su un rigore (fallo di mano di Kolarov) assegnato dall'arbitro Orsato dopo consultazione con la Var e realizzato da Quagliarella. Vibranti però le proteste dei giocatori giallorossi che reclamano per un fallo non sanzionato ai danni di Strootman, dal quale è scaturita l'azione che ha portato al penalty. In apertura di ripresa Samp vicina al raddoppio con Duvan Zapata, la Roma replica al 65' ancora con Pellegrini e al 67' si vede annullare il gol del pareggio per fuorigioco di Dzeko. Dopo un altro paio di occasioni Samp per Caprari, al 91' arriva l'1-1 della Roma con un colpo di testa di Dzeko servito dal debuttante Antonucci, entrato nella ripresa.

Giallorossi quinti a 41 punti, blucerchiati 6/i a quota 34.