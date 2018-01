Matera 2019 lancia il pane d'Europa

(ANSA) - MATERA, 20 GEN - Non solo arte, nuove tecnologie e performance. Nel suo programma che guarda al futuro, all’Europa, ma soprattutto alle radici e alle eccellenze della sua terra, Matera 2019 Capitale europea della cultura punta molto anche sulla sua tradizione per la buona tavola e il buon cibo. A partire dal suo primo prodotto: il pane. Si chiama Brideway - Le vie del pane, uno dei progetti più curiosi tra quelli presentati nella rosa dei primi 27 che comporranno il programma definitivo del prossimo anno. Ideato da Murgiamadre il progetto parte per raccontare "dal vivo" la bontà del pane di queste zone, ma recupera ed esporta anche l'antica tradizione dei "timbri", nati quando un tempo le famiglie marchiavano le pagnotte per riconoscerle una volta portate al forno. Portare il pane di Matera in Europa, quindi, ma non solo: L'idea, racconta Francesco Ruggieri, project manager di Murgiamadre, è di "produrre il Pane europeo, fatto con i lieviti madre di tutta Europa. Faremo una cernita, con l'aiuto anche di Slow Food".