Giorgia, volevo lasciarmi andare

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Ho avuto momenti in cui volevo lasciarmi andare, in cui non speravo di farcela. Da quando sono mamma ho ritrovato l'entusiasmo perduto". Giorgia confessa debolezze e voglia di reagire in una intervista a Tg2000, il telegiornale di Tv2000 per l' uscita dell' album "Oronero live".

"La vita è magica, la vita e il cielo, sono energie superiori - spiega -. Ti senti dare quasi dei calci nel sedere e una voce che ti dice 'devi vivere', perché sei qua, devi farlo. Poi ci trasformeremo e vivremo altrove. Per rinascere devi morire, quindi c'è sempre una sofferenza nel cambiamento o nel rialzarsi ma quella sofferenza è preziosa perché ti dà la linfa".

"Questa energia chi me la dà, chi ce la mette? - osserva - Ognuno ha i suoi pusher di energia che può essere un lavoro, un amore. Nel mio caso da quando sono diventata mamma ho ripreso emozioni, entusiasmo, voglia, che nel mio lavoro cominciavo a sentire poco rispetto a quando avevo vent'anni. Ogni mamma è una macchina, io direi che ogni donna è una macchina".