Fisco: 4 imprese su 10 non pagano Ires

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Quattro società su dieci non pagano l'Imposta sul reddito (Ires) al fisco. E' quanto emerge dalle elaborazioni sulle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2015 - le ultime disponibili - fatte dal dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia. "Nel 2015 la percentuale delle società di capitali che ha dichiarato un'imposta è pari al 57,9% - è scritto nel comunicato del Ministero dell'Economia - e sono in crescita rispetto all'anno precedente. Il rimanente 42,1% non ha dichiarato un'imposta o ha un credito".

Nell'anno d'imposta 2015 le dichiarazioni Ires delle società di capitali sono state 1.146.097, in crescita rispetto all'anno precedente (+2,1%). L'88,2% delle società di capitali è a responsabilità limitata. Il reddito fiscale dichiarato, pari a 162,6 miliardi di euro, mostra un incremento (+4,7%) che risulta maggiore nelle regioni del Nord-ovest (+6,0%). Tale incremento è imputabile prevalentemente al settore manifatturiero, il cui reddito fiscale passa da 42,4 miliardi di euro a 48,6.