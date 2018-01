Morta Dolores O'Riordan dei Cranberries

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Dolores O'Riordan, la cantante irlandese del gruppo The Cranberries, è morta a 46 anni. La cantante é morta "improvvisamente" a Londra, ha informato l'agente citato dall'agenzia Pa, senza tuttavia indicare le cause del decesso. Si trovava nella capitale britannica per una sessione di registrazione con l'intera band irlandese Cranberries. La famiglia ha appreso la notizia ed é "distrutta" dal dolore: ha fatto sapere di aver bisogno di "privacy in questo momento tanto difficile".