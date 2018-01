Regioni: Grasso, rispetto decisioni LeU

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Fatemi entrare e vedrete. Io rispetto quello che sarà detto in Assemblea. Sono venuto per ascoltare". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, arrivando all'assemblea regionale del Lazio del suo partito, Liberi e Uguali, che stasera si dovrebbe esprimere sull'appoggio o meno alla candidatura di Nicola Zingaretti (Pd) alla presidenza della Regione Lazio. Una dell'ipotesi che circola tra i delegati è quella che l'assemblea potrebbe dare mandato allo stesso Grasso di verificare con Zingaretti le condizioni di una alleanza elettorale, sulla base di alcune questioni programmatiche e politiche che dovrebbero essere formalizzate questa sera in Assemblea.