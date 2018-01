Pd: Gentiloni, giochi non sono fatti

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - "In gioco c'è il futuro.

Strisciante c'è la sensazione che le elezioni siano una pratica da sbrigare perché i giochi sono già fatti o impossibili e la vittoria conta fino a un certo punto. Così entriamo in una logica assolutamente sbagliata. Il presidente della Repubblica ci guiderà nel dopo voto ma la direzione di marcia dipende dal nostro risultato e della coalizione. E non ci sono sconti". Lo dice Paolo Gentiloni all'assemblea degli amministratori Pd.

"Siamo uniti, ambiziosi e facciamo vincere il nostro Paese".