Monito Obama sui social, dividono Paese

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - Barack Obama punta il dito contro i social media: 'Stanno dividendo il Paese'. Nella sua prima intervista tv dopo l'addio alla Casa Bianca, parlando con David Letterman l'ex presidente ha detto che quella stessa innovazione tecnologica che lo porto' ad una vittoria storica nel 2008 sta ora contribuendo a esacerbare le divisioni politiche.

"La gente attinge informazioni sempre più dalle pagine di Facebook - afferma durante 'My Next Guest Needs No Introduction' in onda su Netflix - e ad un certo punto si trova a vivere in una campana di vetro, una bolla. E' uno dei motivi per cui la nostra politica è così polarizzata".