In Italia Spielberg, Hanks e Streep

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Tre leggende di Hollywood in un film solo: Steven Spielberg, Meryl Streep, Tom Hanks arrivano in Italia, a Milano, per presentare l'atteso The Post che li vede per la prima volta insieme nella loro leggendaria carriera. Il film, un inno alla libertà di stampa e al valore dell'informazione nel sostegno della democrazia, racconta i Pentagon Papers, lo studio sulla copertura dei servizi governativi sulla Guerra del Vietnam. Ambientato nel 1971, The Post (un'esclusiva per l'Italia Leone Film, in collaborazione con Rai Cinema, in sala dal 1 febbraio da 01) vede protagonisti Katharine Graham (Streep), prima donna editore del The Washington Post, e Ben Bradlee (Hanks), testardo direttore del suo giornale. Il tour europeo del film farà tappa a Milano dove Spielberg, Streep e Hanks parteciperanno in diretta domenica a Che Tempo che fa su Rai1 e lunedì 15 ad una conferenza stampa e alla premiere italiana al Cinema Odeon di Milano.