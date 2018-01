hit parade, Vasco in vetta anche in 2018

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Vasco e Jovanotti iniziano come avevano finito: la prima classifica dei dischi più venduti della settimana nel 2018 vede i due artisti rispettivamente al primo e al secondo posto. Il rocker di Zocca veleggia alto con Vasco Modena Park, il racconto del concerto dei record del 1 luglio scorso, mentre Jova segue con il nuovo album Oh, Vita!. Sul terzo gradino del podio il dominatore del 2017: Ed Sheeran con ö (Divide). Al quarto posto la storia della musica italiana Mina e Celentano, con Tutte le migliori, che raccoglie i duetti dei due artisti. Stabili gli U2 con Songs of experience, ideale seguito di Songs of innocence. I Negramaro guadagnano una posizione con Amore che torni ai danni di Cesare Cremonini, con il suo Possibili scenari, che ora è settimo. Il gruppo rivelazione di X Factor, i giovanissimi Maneskin guidati dall'eclettico Damiano, resistono con Chosen davanti ad Eminem con Revival. Chiude la top ten Cristina D'Avena con Duets, la raccolta di duetti con artisti come Emma, J-Ax, Loredana Bertè.