Papa, pastori doppia vita ferita Chiesa

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 9 GEN - "E' brutto vedere pastori" dalla "doppia vita: è una ferita nella Chiesa. I pastori ammalati, che hanno perso l'autorità e vanno avanti in questa doppia vita. Ci sono tanti modi di portare avanti la doppia vita". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa a Santa Marta. "E Gesù - ha detto ancora il Papa - è molto forte con loro. Non solo dice alla gente di ascoltarli ma non fare quello che fanno, ma a loro cosa dice? 'Ma voi siete sepolcri imbiancati': bellissimi nella dottrina, da fuori. Ma dentro, putredine. Questa è la fine del pastore che non ha vicinanza con Dio nella preghiera e con la gente nella compassione".