Cisgiordania: morto israeliano ferito

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 GEN - E' deceduto dopo il ricovero in ospedale l'israeliano colpito stasera da spari in un attentato palestinese nella zona di Nablus, in Cisgiordania. Lo riferiscono i media. Nei villaggi palestinesi vicini l'esercito sta cercando di catturare gli attentatori. Fonti locali aggiungono che la tensione nella zona è molto elevata e che alcuni coloni hanno attaccato a sassate veicoli palestinesi in transito.