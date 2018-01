Louvre, crescono visitatori +10% in 2017

(ANSA) - PARIGI, 8 GEN - Forte rialzo della frequentazione del museo del Louvre - sia a Parigi sia nella filiale di Lens - nel 2017, con una ripresa nettissima rispetto alla crisi del 2016, anno caratterizzato dalla paura degli attentati terroristici.

In totale, 8,5 milioni di persone hanno ammirato le collezioni di Parigi e Lens (8,1 soltanto a Parigi) con una quota maggioritaria di turisti stranieri (5,6 milioni, il 70% del totale). In testa i visitatori americani, con 1,2 milioni di presenze, il 25% in più rispetto al 2016, seguiti dai cinesi (700.000).

Straordinario il successo delle mostre organizzate durante il 2017, in testa alle quali - stando al comunicato della direzione del Louvre - figura la straordinaria esposizione su "Vermeer e i maestri della pittura di genere", visitata da 325.000 persone, con una media di 4.200 ingressi al giorno.