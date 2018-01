Serie A: Roma-Atalanta 1-2

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - L'Atalanta dopo aver eliminato il Napoli in coppa Italia batte anche la Roma all'Olimpico in campionato, imponendosi 2-1 nonostante sia stata costretta a giocare in 10 tutto il secondo tempo. I giallorossi, un punto in tre partite, scivolano a -12 dal Napoli capolista e si fanno superare al quarto posto dalla Lazio, anche se hanno una gara da recuperare.

L'Atalanta sale a quota 30, ai limiti della zona Europa. Arriva presto il vantaggio ospite con Cornelius, bravo al 14' a saltare Fazio e piazzare il pallone sul palo opposto. La Roma spinge con poca foga e lascia ampi varchi ai lombardi, che al 19' raddoppiano: Gomez difende il pallone sulla linea di fondo e serve De Roon che la piazza alle spalle di Allison complice una deviazione di Manolas. Allo scadere del primo tempo, De Roon è espulso per doppia ammonizione. La Roma al rientro in campo schiaccia sull'acceleratore ma trova solo un gol con Dzeko all'11', senza riuscire a completare la rimonta.