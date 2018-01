Lotteria Italia: i 5 biglietti estratti

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi.

---------------------------------------------------------------- - SERIE E NUMERO VENDUTO A D 034660 Rosta (TO) D 243750 Roma Q 067777 Anagni (FR) P 245714 Milano P 462926 Pinerolo (TO)