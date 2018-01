Torna 7 gennaio #domenicalmuseo gratuita

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Il 2018 può iniziare con una visita al museo, sia che si tratti di un buon proposito per l'anno nuovo piuttosto che l'occasione per fare i turisti nella propria città o in una vicina e trascorrere l'ultimo giorno delle festività natalizie in un luogo della cultura: il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ricorda infatti che domenica 7 gennaio gli oltre 420 nei musei, aree archeologiche e monumenti statali saranno a ingresso gratuito.

E' questo il primo appuntamento 2018 di #domenicalmuseo, l'iniziativa del MiBACT in vigore dal 1 luglio 2014 che prevede l'ingresso gratuito al patrimonio culturale statale ogni prima domenica del mese e alla quale aderiscono anche molti musei civici in tutta Italia.

Per conoscere gli orari di apertura e avere maggiori informazioni è possibile consultare l'elenco completo e aggiornato degli istituti aderenti su www.beniculturali.it/domenicalmuseo.