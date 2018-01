Mainetti, donna punta diamante del film

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - A due anni dal successo de Lo chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti sta per tornare sul set: iniziano il 19 febbraio le riprese nella Capitale del suo nuovo film: "Sarà una storia corale sull'identità - spiega all'ANSA - che avrà come punta di diamante una donna. Abbiamo fatto già 5 stesure di sceneggiatura (firmata con Nicola Guaglianone) e come minimo ne faremo almeno altre 2. Il titolo non c'è ancora, ne sta girando uno inglese ma era solo un'idea, non penso sarà quello anche perché è una storia romana". Sullo scandalo molestie nel cinema spiega: "Chi ha sbagliato deve assolutamente pagare, ma è molto molto sottile la percezione di quello che è un corteggiamento insistito e la molestia, invece la violenza è chiara, è inutile prenderci in giro. Però credo fortemente che alla base di questo abuso di potere ci sia la concezione assurda che molti ancora hanno, per cui la donna debba vendersi, per ottenere qualcosa, attraverso la sessualità. Basta, ma di che parliamo? E' un'idea folle che va superata".