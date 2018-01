Ciclone, 3000 voli cancellati negli Usa

(ANSA) - NEW YORK, 4 GEN - Una tempesta chiamata 'ciclone bomba' sta colpendo in queste ore il nord-est degli Usa con neve, vento e temperature glaciali. Oltre 2.800 voli sono già stati cancellati e altre migliaia di cancellazioni sono attese per oggi. Lo riferisce FlightAware. All'aeroporto di New York 'La Guardia' a terra il 90% dei voli. American Airlines ha sospeso le partenze da Boston oggi e i voli sono fortemente limitati anche allo scalo 'Newark Liberty', in New Jersey. A New York e altre città della regione le scuole sono rimaste chiuse.