Bonino, Rosatellum legge inaccettabile

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Ci siamo trovati in mezzo a una trappola di una legge discriminatoria: combatteremo, comunque vadano le cose, contro questo testo in ogni Corte, anche a livello europeo. Il Rosatellum non può essere accettato". Lo ha detto Emma Bonino in una conferenza stampa con Riccardo Magi.