Bonino, grazie a Tabacci opzione diversa

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Il gesto generoso e autonomo di Tabacci e del Centro Democratico, coerente con lo spirito europeista che li connota, consentirà alla lista "+Europa" di essere presente alle elezioni politiche per offrire agli italiani un'opzione seria, diversa da tutte le altre, per la crescita civile, sociale ed economica del nostro Paese". Lo sostiene la leader radicale, Emma Bonino. "Delle prospettive e delle scelte politiche da assumere nelle prossime settimane - aggiunge - discuteremo in una grande assemblea il 13 gennaio".