Area progressista, corriamo da soli

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Area progressista è pronta a correre da sola alle elezioni politiche di marzo in coalizione con il Partito Democratico". A deciderlo il coordinamento nazionale di Area Progressista, che si è riunito oggi a Roma su iniziativa del responsabile nazionale, Michele Ragosta. "Auspico - dichiara Ragosta - che nelle prossime ore si possa avere un incontro con Nencini, Bonelli e Santagata per ripristinare pari dignità ed identità per il nostro movimento all'interno della lista "Insieme- Italia Europa". Se ciò non dovesse avvenire, siamo pronti a raccogliere le firme necessarie per presentare la nostra lista. Siamo convinti che, con i nostri temi e la presenza del simbolo di "Area Progressista" sulla scheda elettorale, porteremo al voto tanti attivisti ed elettori che si identificano in un'area politica che ha dimostrato di essere radicata sui territori con idee e proposte concrete e realizzabili in coalizione con le altre forze del centrosinistra".