Mortaretto contro disabile, scuse vigile

(ANSA) - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BARI), 3 GEN - Una lettera di scuse indirizzata al sindaco di Acquaviva delle Fonti, al segretario generale del Comune e al comandante della polizia municipale della cittadina per lo "spiacevolissimo episodio" di cui è stato protagonista: è il gesto compiuto dal vigile urbano immortalato in un video mentre fa scoppiare un mortaretto tra i piedi di un disabile del paese da lui conosciuto. Le scuse sono rivolte anche alla vittima di quel gesto.

"Non voglio giustificarmi - scrive il vigile urbano - ma sento anche di respingere le accuse di chi mi rappresenta come persona insensibile ai problemi dei disabili. Il rapporto che c'era, c'è e spero ci sarà tra me" e il disabile, prosegue il vigile, "è stato, ed è, di quotidiana frequentazione e familiarità. Tanti concittadini potrebbero testimoniare che non gli ho mai negato la parola, l'ho sempre ascoltato e sono sempre intervenuto ogni qualvolta era deriso, molestato o maltrattato da altri concittadini".