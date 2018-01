Incidente in A21: 6 morti, anche 2 bimbi

(ANSA) - BRESCIA, 2 GEN - Sono sei le vittime, tra cui due bambini, nell'incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 tra Brescia e Manerbio. Una cisterna di un mezzo pesante ha preso fuoco dopo che l'autostrada era stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi per un incidente che si era verificato sulla corsia di marcia opposta. Le vittime sono l'autista del mezzo che ha preso fuoco e cinque persone, tre adulti e due bambini, che viaggiavano in una vettura vicina alla cisterna.

Dal luogo dell'incendio si era alzata una fitta nube di fumo, visibile a distanza. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale del 118 anche con l'elisoccorso, che ha avuto qualche difficoltà proprio a causa del fumo.