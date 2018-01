Nainggolan si scusa"Sono andato oltre

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Sono dispiaciuto per quanto accaduto stanotte. Lo sapete, a me piace stare bene con gli amici e amo festeggiare il Capodanno...ma la notte scorsa sono andato oltre: la vedevo come una serata particolare, dove si può anche esagerare un po'...certo non intendevo dare un esempio negativo.

Per questo ritengo di dover chiedere scusa per le mie parole e il mio comportamento. Sempre forza Roma". E' il post di scuse, pubblicato su Instagram, da Radja Nainggolan dopo i fatti di questa notte e le polemiche che ne sono seguite.