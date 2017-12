Capodanno, è #whatsappdown. App bloccata

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Capodanno 2018 è #whatsappdown: la nota app di messaggistica ha smesso di funzionare da circa un'ora in Italia e nel resto d'Europa, e segnalazioni in questo senso stanno arrivando anche da Asia e Africa, proprio nella serata in cui l'utilizzo raggiunge uno dei suoi picchi annuali, per gli auguri di fine anno. Ma è soprattutto dall'Italia che spicca l'hastag #whatsappdown, a partire da poco dopo le 19.30.