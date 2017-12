Capodanno, a Roma 20 varchi con detector

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Ci saranno 20 varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector nelle aree di Circo Massimo e Lungotevere dove sono in programma i principali eventi della notte di Capodanno nella Capitale. E' quanto prevede il piano di sicurezza. Dal pomeriggio del 31 sarà istituita una task force in Questura presieduta dal questore Guido Marino. Gli ultimi dettagli del piano di sicurezza verranno messi a punto domani nel corso di un tavolo tecnico in Questura. Secondo quanto si è appreso, 5 varchi saranno predisposti attorno al Circo Massimo e gli altri su Lungotevere. Per garantire la sicurezza in occasione del Capodanno saranno impiegati anche artificieri, unità cinofile antiesplosivo, pattuglie a piedi e a cavallo.