Autostrade: aumento medio del 2,74%

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - L'aumento medio dei pedaggi sulla rete autostradale italiana è del 2,74%, dal primo gennaio 2018.

Balzo record per i 31 chilometri della concessionaria Rav, Aosta Ovest-Morgex, +52%: è legato a pronunce giudiziarie, dopo ricorsi delle società, come anche nel caso di Strada dei Parchi (+12,89%) e Autostrade Meridionali (+5,98%). Tra gli aumenti più significativi anche il +13,91% per Milano Serravalle-Milano Tangenziali ed il +8,34% della Torino-Milano.

Lo comunica il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.