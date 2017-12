Musumeci, dimissioni assessore? No crisi

(ANSA) - PALERMO, 28 DIC - "Non c'è alcuna crisi politica, naturalmente per le dimissioni dell'assessore Vincenzo Figuccia, anche perché il suo partito, l'Udc, ha confermato la fiducia alla maggioranza. Bisogna solo avere rispetto". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parlando con la stampa durante l'incontro per il tradizionale brindisi di fine anno. E sul tetto di 240 mila euro agli stipendi dei dirigenti dell'Ars in scadenza a fine mese, Musumeci ha detto: "In una situazione di grave crisi economica, gli stipendi già dignitosi non devono essere aumentati".