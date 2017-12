Jumanji, The Rock e Black nella giungla

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Realizzare il sequel di un film costruito sul talento di Robin Williams richiede coraggio, ma l'impresa non ha spaventato Dwayne "The Rock" Johnson, coproduttore esecutivo e protagonista di Jumanji - Benvenuti nella giungla di Jake Kasdan, adventure comedy in chiave 2.0, nelle sale italiane dal 1 gennaio con Warner Bros. Nel cast del film, che riprende oltre 20 anni dopo il filo del racconto del blockbuster del 1995, si punta, oltre che su Johnson, su professionisti della risata come Jack Black (incarnazione da videogame di un'adolescente reginetta del liceo interpretata da Madison Iseman) e Kevin Hart, una stella emergente come Karen Gillan, il cantante/attore Nick Jonas e, come cattivo, un fumettistico e dark Bobby Cannavale.

La storia riprende con un passaggio quasi obbligato, pensando ai millennials. Il gioco da tavola che nel primo film aveva imprigionato per anni Alan Parrish (Robin Williams), costringendolo a crescere e sopravvivere in mezzo ai pericoli della giungla, diventa un videogame.