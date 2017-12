Grasso, Costituzione ha grande forza

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "A settanta anni di distanza, la Costituzione del 1947, come prima e più elevata fonte del diritto, dimostra tuttora una grande forza e capacità espansiva, che ha consentito al nostro ordinamento di adeguarsi progressivamente ai cambiamenti prodotti dall'evoluzione sociale, in parallelo agli ordinamenti costituzionali contemporanei degli altri Stati europei con cui siamo soliti paragonarci". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, a Palazzo Giustiniani, in occasione della cerimonia del 70esimo anniversario della firma della Costituzione.