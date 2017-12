Conti, la meraviglia della tv vintage

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Una meravigliosa libertà per far ritrovare la tv del passato a chi l'ha vissuta e farne scoprire il valore al pubblico più giovane". E' il senso che Carlo Conti dà al ritorno in tv con Ieri e oggi, dal 5 gennaio su Rai3 per cinque puntate in seconda serata. Una 'spolverata' a un classico Rai nato 50 anni fa, e andato in onda per 9 edizioni e 120 puntate dal 1967 al 1980, presentato, fra gli altri, da Lelio Luttazzi, Mike Bongiorno e Luciano Salce con ospiti, negli anni, Mina, Peppino De Filippo, Monica Vitti, Nino Manfredi, Francesca Bertini, Giorgio Albertazzi, Virna Lisi, Adriano Celentano, Johnny Dorelli e Paola Borboni. La formula unisce una coppia di ospiti (nella nuova edizione si comincia con Enrico Montesano e Rita Pavone, la settimana dopo Carlo Verdone/Iva Zanicchi), filmati d'archivio e chiacchiere sul passato e presente pensando anche al futuro. Un nuovo impegno 'vintage' per Conti, che orchestrerà in primavera anche il ritorno di un altro classico: La corrida, un'anteprima su Radio2 e poi Rai1.