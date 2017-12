Ius soli, lettera a Mattarella

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Non lasciateci soli": in una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ragazzi del movimento 'Italiani senza cittadinanza' chiedono il rinvio dello scioglimento delle Camere in modo da poter approvare la legge sullo ius soli. Nella lettera, datata 27 dicembre e pubblicata sulla pagina Facebook del movimento, le ragazze e i ragazzi nati in Italia o all'estero da genitori stranieri e cresciuti nel nostro Paese ricordano che proprio il 27 dicembre ricorrono i settant'anni della promulgazione della Costituzione italiana.