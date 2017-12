Gentiloni, Presto missione in Niger

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - "Il terrorismo è andato consolidandosi in questi anni nel Sahel , in Africa, ed è questo uno dei motivi per i quali una parte delle forze che sono state dispiegate in Iraq - questa è la proposta che il governo farà in Parlamento - saranno dispiegate nei prossimi mesi in Niger, con una missione che avrà il ruolo di consolidare quel Paese, contrastare il traffico degli esseri umani e contrastare il terrorismo". Lo ha annunciato il presidente del consiglio Paolo Gentiloni parlando all'equipaggio della Nave Etna.