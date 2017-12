Donna arrestata, innamorata uomo Isis

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Ha dato la sua disponibilità a essere estradata in Francia la donna arrestata su mandato d'arresto europeo emesso dalla Francia che era andata in Siria a combattere con i suoi tre figli minori. Si era innamorata di un esponente dell'Isis conosciuto su Internet. Oggi è stato convalidato l'arresto e il 29 dicembre si terrà l'udienza per l'estradizione. Sentita anche dal pm responsabile dell'Antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili, la donna ha ripercorso il suo viaggio in Siria fino a quando il marito è andata a riprendersela. Insieme ai tre figli piccoli, la coppia è stata rintracciata all'aeroporto di Malpensa dagli agenti della Digos della Questura di Milano. La coppia vive a Juan les Pins, sulla Costa azzurra. I figli, nessuno dei quali ha più di dieci anni, sono stati affidati al padre. Vi è il sospetto che li avesse portati per farli reclutare nell'esercito del sedicente Stato islamico.