Digos arresta donna foreign fighter

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Gli agenti della Sezione antiterrorismo internazionale della Digos di Milano e personale della Polizia di frontiera aerea dello scalo di Milano Malpensa, hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d'Appello di Parigi nei confronti di R.M., marocchina naturalizzata italiana di 35 anni, ritenuta responsabile di aver partecipato ad un'associazione criminale attiva nella preparazione di atti di terrorismo. La donna, sposata con un cittadino italiano, residente a Juan Les Pins (Francia) con la famiglia, nel marzo scorso aveva abbandonato l'abitazione familiare con i tre figli minori all'insaputa del marito per raggiungere la Siria. Dopo mesi di silenzio, la donna, un mese fa circa, ha ricontattato il marito per rientrare in territorio europeo. Gli agenti, coordinati dal pm Alberto Nobili responsabile del Dipartimento Antiterrorismo, hanno eseguito un'attività d'indagine i cui riscontri hanno permesso alla Corte d'Appello di Parigi di emettere un mandato di arresto europeo a suo carico.