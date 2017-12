Cina fa volare più grande idrovolante

(ANSA) - PECHINO, 24 DIC - E' rimasto in aria per un'ora, ma è stato un successo il primo volo del superidrovolante cinese Ag600, 38,8 m. di apertura alare. Costruito dalla Aviation Industry Corporation of China (Avic), nome in codice 'Kunlong', è un colosso delle dimensioni di un Boeing 737, spinto da 4 motori a turboelica, capace di decollare e atterrare in acqua, con 50 persone, un'autonomia di 12 ore con 53,5 tonnellate. Un mezzo per la protezione civile e l'antincendio, ma che potrebbe dare ai cinesi un vantaggio tattico nel Mare cinese del Sud, dove Pechino ha varie dispute territoriali e dove sta costruendo basi militari su isole artificiali. Le dimensioni del Kunlong sono inferiori solo al prototipo di superidrovolante H-4 'Hercules' progettato dal famoso aviatore e pioniere aeronautico Howard Hughes, che nell'unico volo di collaudo lo mantenne in aria per 26 secondi. In effetti l'Hercules, costruito in gran parte in legno e soprannominato 'Spruce Goose' (Oca di abete), aveva 8 motori e un'apertura alare record di 97,5 m.