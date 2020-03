Nokia: Suri lascia guida,nominato Pekka

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Dopo 25 anni il ceo di Nokia Rajeev Suri si dimette. Il cda dell'azienda scandinava ha nominato come presidente e ceo Pekka Lundmark, attualmente presidente e ceo di Fortum, una delle principali società energetiche con sede in Finlandia. Lo si legge in una nota del gruppo. Suri lascerà il suo incarico il 31 agosto 2020 e continuerà a fungere da consulente del Cda di Nokia fino al 1 gennaio 2021. "Pekka è la persona giusta per guidare Nokia nei prossimi anni", ha dichiarato Sari Baldauf, vicepresidente del cda e presidente di Nokia. "Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui e il gruppo dirigente di Nokia per costruire un'azienda ancora più forte, una ben posizionata per il futuro".

"Vorrei anche estendere il mio personale ringraziamento a Rajeev", ha continuato Baldauf. "È stato al centro della trasformazione di Nokia in uno dei principali attori nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione. La sua permanenza in Nokia è stata caratterizzata da risultati significativi, da una costante attenzione al cliente e da un chiaro impegno nel costruire una cultura aziendale basata sia sulle prestazioni che sul rispetto".