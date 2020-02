Huawei impianta in Francia uno stabilimento per 5G

PARIGI - Huawei intende impiantare in Francia un sito di produzione di equipaggiamenti radio per il 5G: è quanto annunciato dal presidente del gruppo, Liang Hua, in conferenza stampa a Parigi. Il sito, che rappresenta un investimento minimo di 200 milioni di euro e occuperà in un primo tempo 500 persone produrrà equipaggiamenti destinati all'insieme del mercato europeo. Secondo Huawei, la fabbrica dovrebbe produrre circa 1 miliardo di euro di equipaggiamenti all'anno.