Disney: lascia Iger, Chapek nuovo Ceo

Robert Iger passa lo scettro del regno magico di Walt Disney. Dopo 15 anni alla guida di Topolino, Iger lascia a sorpresa. E non lo fa per candidarsi alla Casa Bianca, idea che ha accarezzato diverse volte in passato.

"Penso che sia un po' tardi per farlo" dice. Al suo posto è nominato amministratore delegato Bob Chapek, veterano della società che più di recente è stato il responsabile della divisione parchi. Chapek riporterà al consiglio di amministrazione, che continuerà comunque a essere presieduto da Iger fino almeno alla scadenza del suo contratto, nel dicembre 2021.

Chapek diventa così il settimo amministratore delegato della storia di Disney, ereditando un colosso che Iger ha trasformato con, ultima solo in ordine temporale, l'acquisizione degli asset di intrattenimento di Fox