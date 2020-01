Soro, cybercrime cresciuto del 17%

"Nel 2019 il cybercrime è cresciuto del 17% a livello mondiale rispetto alle cifre del 2018 e gli esperti hanno cacciato preoccupanti previsioni sui possibili rischi e sulle tendenze per il 2020 delineando uno scenario fatto di attacchi sempre più sofisticate". Lo ha detto il presidente del Garante per la privacy Antonello Soro nel suo intervento al convegno Spazio cibernetico bene comune: protezione dei dati, sicurezza nazionale, in corso a Roma in occasione della Giornata europea per la protezione dei dati personali.



"Poiché le minacce sono globali - ha aggiunto - credo che l'obiettivo debba essere la complessiva assunzione di responsabilità pubblica rispetto a un interesse qual è la sicurezza cibernetica da cui dipende In primo luogo l'indipendenza dei Paesi e che deve sempre più declinarsi in chiave sovranazionale, proprio come è stato per la protezione dati".