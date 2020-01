Facebook affonda a Wall Street e brucia 50 mld di dlr

Facebook affonda a Wall Street col titolo che e' arrivato a perdere l'8% e bruciando oltre 50 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il gruppo di Mark Zuckerberg paga la delusione degli investitori per i conti dell'ultima trimestrale.

Il social media più popolare al mondo ha fatto registrare nell'ultimo trimestre del 2019 entrate superiori alle attese per 21,08 miliardi di dollari: un primato per la società anche se si tratta dell'incremento piu' basso di sempre, meno del 25% anno su anno. In pratica quello passato è stato il quarto trimestre di seguito che l'incremento delle entrate per Mark Zuckerberg è risultato inferiore al 30%. Numeri che deludono gli investitori.