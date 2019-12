5G: Trump, sembra che Italia non procederà con Huawei

Donald Trump ha rilanciato oggi al vertice Nato l'allarme su Huawei e 5G definendolo "un pericolo per la sicurezza" e affermando che vari Paesi, tra cui l'Italia, non andranno avanti. "Ho parlato all'Italia e sembra che non procederanno con questo. Ho parlato con altri Paesi, non procederanno. Tutti quelli con cui ho parlato non andranno avanti", ha detto.

"Non abbiamo trattato questo tema". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice Nato, rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump secondo il quale l'Italia avrebbe rinunciato al 5G cinese e spiegando che ieri non se ne è parlato.